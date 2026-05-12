Боец Байков сбил из автомата четыре дрона во время боя

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ефрейтор Данил Байков вместе с подчиненными захватил украинский опорный пункт и сбил из автомата четыре дрона, сообщили в Минобороны РФ.
«Под командованием ефрейтора Байкова отделение успешно овладело и удерживало ключевую укрепленную позицию, это позволило обеспечить бесперебойную связь между командным пунктом роты и штурмовыми подразделениями. В ходе боя ефрейтор Байков проявил личное мужество, уничтожив три вражеских FPV-дрона и один беспилотник коптерного типа, которые представляли угрозу соседнему опорному пункту. После успешно выполненной задачи, ефрейтор Байков оказал первую помощь раненым товарищам, лично эвакуируя пострадавших из-под обстрела», — сказано в сообщении.
Также в министерстве рассказали про оператора БПЛА Леонида Околетто. В ходе облета лесополосы он заметил бронеавтомобиль ВСУ, после чего произвел сброс боеприпаса, в результате чего автомобиль был выведен из строя. Уцелевшая пехота бежала, бросив машину.