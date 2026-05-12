Учительница Путина Вера Гуревич не сдержала эмоций при встрече с ним

Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич не смогла сдержать эмоций во время встречи со своим учеником. Об этом свидетельствуют кадры видеоролика, распространённого пресс-службой Кремля.
На них можно увидеть, как глава государства обнимает свою школьную учительницу и дарит ей большой букет цветов. Педагог не смогла сдержать эмоций. Она обняла и расцеловала Путина.
Ранее сообщалось, что российский лидер лично заехал за своей учительницей на автомобиле Aurus и пригласил её на ужин.