Онищенко рассказал о новом штамме коронавируса, который нашли в Таиланде

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новый штамм коронавируса был обнаружен в Таиланде у летучих мышей, биологам необходимо за ним наблюдать, но оснований не пускать в страну людей нет, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: © РИА Новости

Ранее СМИ со ссылкой на министерство цифровых технологий в экономике и обществе Таиланда писали, что новый штамм коронавируса был выявлен у летучих мышей в стране, при этом случаев заражения людей не зафиксировано.

«Он был выявлен у мышей, а не у людей. Поэтому его выделили не медики, а, наверное, тайские биологи. В этом ничего удивительного нет, потому что мы знаем о 40 штаммах, но на самом деле их гораздо больше. Будем считать, что еще один добавился», — сказал Онищенко.

Он предложил, что за новым штаммом будет установлено наблюдение. По словам Онищенко, то, в каких именно летучих мышах был обнаружен вирус, тоже очень важно.

«Оснований для того, чтобы не пускать туда людей, абсолютно никаких нет. Но и беспечность, которая является нашей национальной чертой, тоже должна быть снижена», — заключил академик.