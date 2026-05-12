По словам дипломата, Армения нужна Евросоюзу для решения собственных геополитических задач, которые сегодня заточены на противостояние с Россией. «Видим, как для этого еэсовцы пытаются использовать грядущие в Армении парламентские выборы. В республике уже развернуты две миссии, аналогичные тем, которые задействовались во время избирательных кампаний в Молдавии», — отметил он.