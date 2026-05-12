По словам дипломата, Армения нужна Евросоюзу для решения собственных геополитических задач, которые сегодня заточены на противостояние с Россией. «Видим, как для этого еэсовцы пытаются использовать грядущие в Армении парламентские выборы. В республике уже развернуты две миссии, аналогичные тем, которые задействовались во время избирательных кампаний в Молдавии», — отметил он.
«Заявленные цели, конечно, могут звучать благородно, но на деле предназначение миссий очевидно — укрепить контроль Евросоюза над общественно-политической жизнью и экономикой республики, способствуя тем самым отрыву от Москвы», — добавил Калугин.
Как указал глава департамента, европейские «специалисты» стремятся буквально «слепить» из России врага, создают ложное представление, будто Москва «против становления независимой Армении». Кроме того, продолжил Калугин, европейцы безосновательно обвиняют Россию в «гибридных атаках» и во вмешательстве во внутренние дела республики, «хотя собственное глубокое вовлечение в них почему-то таковым не считают».
«Да и в целом, ЕС был неоднократно пойман за руку на попытках дирижировать электоральными процессами в других странах. Замечаем, как к распространению этих посылов подключаются некоторые армянские СМИ и официальные лица», — заключил дипломат.