Axios: Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

6 мая Вашингтон направил Тегерану предложение по меморандуму из 14 пунктов. Как сообщали иранские СМИ, власти отклонили предложение США, назвав американские требования чрезмерными. По данным источников Axios, господин Трамп не отдаст приказ о начале военных действий до возвращения из Китая, куда он отправится в среду. Американский президент намерен обсудить иранский вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.