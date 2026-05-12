Российские разведчики взяли в плен 5 солдат ВСУ и ликвидировали 15

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Разведчики под командованием сержанта Александра Некрасова в ходе нескольких огневых контактов взяли в плен 5 украинских солдат и уничтожили еще 15. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сержант дал команду подчиненным занять населенный пункт. Разведгруппы под его командованием наносили удары из РПГ-7 по ключевым позициям противника: перекресткам, высотным зданиям и опорным пунктам.
«В ходе выполнения задачи разведвзвод взял в плен пять боевиков ВСУ и уничтожил пятнадцать неонацистов, отказавшихся сдаться», — сказано в сообщении.
Также в министерстве рассказали про оператора БПЛА «Орлан-10» Александра Скорынина, который корректировал огонь российской артиллерии. Рядовой работал в условиях артобстрела со стороны ВСУ, а дрону мешали радиоэлектронные помехи. Благодаря ему российская самоходка смогла отработать по артиллерийской установке и солдатам противника.