Песков поддержал разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией

«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но всё пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет», — отметил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на идею главы евродипломатии Каи Каллас об участии в переговорах с РФ, сказала «зря». Также в Германии обсуждают возможность участия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге с Москвой. Вопрос планируют рассмотреть на выходных в правящей коалиции.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.