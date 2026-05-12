WSJ: ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана

По их словам, среди атак Абу-Даби может числиться удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.
Издание пишет, что эта атака, хотя и произошла в момент установления перемирия между США и Ираном, не вызвала негативной реакции Вашингтона, который втайне приветствовал присоединение Абу-Даби к конфликту.
С начала конфликта, отметила газета, ОАЭ активнее остальных стран Персидского залива выступали за противостояние Ирану и поддерживали тесное военное сотрудничество с США.
Ранее ОАЭ подверглись ракетным обстрелам и ударам БПЛА. В результате на территории нефтеперерабатывающего комплекса в эмирате Эль-Фуджайра вспыхнул крупный пожар. Абу-Даби возложил ответственность за удары на Иран и пообещал ответить на атаку. В Тегеране причастность к инциденту отрицают.