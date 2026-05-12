Завершилось объявленное Россией перемирие на День Победы

В полночь 12 мая истек срок действия объявленного Россией перемирия по случаю празднования Дня Победы. Оно действовало с 8 по 11 мая.
Что известно о перемирии.
О готовности объявить режим прекращения огня на период праздника изначально заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом 29 апреля. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что республиканец активно поддержал инициативу.
Позднее Минобороны заявило, что перемирие будет действовать 8−9 мая. В ведомстве отмечали, что рассчитывают на его соблюдение Украиной. При этом подчеркивалось, что армия предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — говорилось в сообщении.
В Минобороны также предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
8 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что перемирие между Москвой и Киевом продлится 9, 10 и 11 мая. По его словам, с такой просьбой он обратился к Москве и Киеву, обе стороны поддержали. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил слова американского лидера.
Путин 9 мая назвал предложение американского коллеги оправданным. «Мы сразу согласились с этим, тем более что это, на мой взгляд, оправданное предложение и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», — сказал он.
Реакция Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заявил, что его страна готова соблюдать режим прекращения огня с полуночи 6 мая.
«За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины», — добавил он и отметил, что Киев будет действовать зеркально.
Ответ России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 мая сказал что Москва не реагировала на заявленный Украиной «режим тишины». Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день заявляла, что Зеленский вообще не отдавал военным приказа о прекращении огня.
«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», — сказала она.
9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах Трампа о том, что «было бы неплохо» продлить прекращение огня, заявил, что продление перемирия с Украиной после 11 мая пока не обсуждалось. «Перемирие сейчас 9−10−11 [мая], других разговоров не было», — сказал Песков. Ушаков также сообщил об отсутствии такой договоренности.
Минобороны России заявило, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня. По данным ведомства, российские венные зафиксировали 23 802 нарушения перемирия.
