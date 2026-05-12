Завершилось объявленное Россией перемирие на День Победы

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах Трампа о том, что «было бы неплохо» продлить прекращение огня, заявил, что продление перемирия с Украиной после 11 мая пока не обсуждалось. «Перемирие сейчас 9−10−11 [мая], других разговоров не было», — сказал Песков. Ушаков также сообщил об отсутствии такой договоренности.