Мендель: Зеленский предлагал "отдать" Донбасс на переговорах с РФ в 2022 году

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского также отметила, что украинская сторона в Стамбуле "согласилась на все"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году предлагал «отдать Донбасс» России. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Я говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Мне детально разъяснили, что они согласились на все и, более того, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс [России]», — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Источник якобы сообщил Мендель, что Зеленский таким образом хотел завершить конфликт с РФ. Она с иронией отметила, что нынешняя позиция Зеленского отличается от прежней: «Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен».

Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
