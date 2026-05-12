Мендель: Зеленский предлагал "отдать" Донбасс на переговорах с РФ в 2022 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году предлагал «отдать Донбасс» России. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«Я говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Мне детально разъяснили, что они согласились на все и, более того, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс [России]», — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Источник якобы сообщил Мендель, что Зеленский таким образом хотел завершить конфликт с РФ. Она с иронией отметила, что нынешняя позиция Зеленского отличается от прежней: «Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен».