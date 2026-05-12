Иранский план по урегулированию не имеет альтернатив, заявил Галибаф

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Иранский план из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернатив, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
«Нет другого пути, кроме как принять права иранского народа, изложенные в предложении, состоящем из 14 пунктов. Любой другой подход (к разрешению конфликта — ред.) будет недостаточным и обернется неудачей», — написал Галибаф на своей странице в соцсети X.
Представитель Ирана также подчеркнул, что чем дольше США будут медлить, тем больше придется платить американским налогоплательщикам.
В начале мая представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложений исламской республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство Tasnim в воскресенье передавало, что текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.