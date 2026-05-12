Британия созвала встречу глав Минобороны 40 стран по военной миссии в Ормузе

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Великобритания и Франция проведут во вторник первую встречу на уровне министров обороны из более чем 40 стран для согласования аспектов международной военной миссии в Ормузском проливе. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
«Ожидается, что под руководством Великобритании и Франции международные партнеры используют встречу для обсуждения и определения своего военного вклада в оборонительную миссию по открытию и обеспечению безопасности Ормузского пролива, когда это позволят условия», — говорится в заявлении ведомства.
В британском Минобороны подчеркнули, что «план носит исключительно оборонительный характер» и направлен на «восстановление доверия к коммерческому судоходству на этом важнейшем торговом маршруте». Предполагается, что на министерской встрече будут объявлены конкретные обязательства стран.
7 мая в Красное море прибыл французский авианосец «Шарль де Голль». В Елисейском дворце назвали этот шаг демонстрацией готовности к обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Минобороны Великобритании в свою очередь сообщило, что на Ближний Восток будет отправлен эсминец HMS Dragon.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон проводили саммит, посвященный миссии в Ормузском проливе. Кроме того, под Лондоном в конце апреля состоялась двухдневная конференция по этому вопросу с участием военных специалистов примерно из 40 стран.