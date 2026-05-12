Новак рассказал о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян

Новак: реальные денежные доходы россиян выросли за три года на 26,1%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Реальные денежные доходы населения России выросли за последние три года на 26,1%, показав самые высокие темпы роста за последние 20 лет, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«За последние три года реальные денежные доходы населения выросли на 26,1%. Рост шел за счет всех компонент — оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет. Рост реальных заработных плат за 3 года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году», — сказал Новак в интервью газете «Ведомости».

По его словам, в 2026 году прогнозируется рост реальных денежных доходов населения на 1,6%. «В 2027—2029 году темпы роста доходов увеличатся по мере ускорения экономической динамики», — рассказал Новак.

Он добавил, что безработица в России остается на исторически низком уровне в 2,2%.

«Бедность снизилась до минимальных исторических значений — 6,7% по результатам 2025 года», — добавил он.

