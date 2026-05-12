Суд на Украине арестовал земли и недвижимость, связанные с Ермаком

А ранее офис Владимира Зеленского сдержанно прокомментировал информацию о предъявлении обвинения бывшему главе Андрею Ермаку. В настоящее время процессуальные действия по делу продолжаются, поэтому в кабинете пока не собираются давать дополнительные оценки ситуации. Напомним, НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. На опубликованных кадрах видно политика в окружении толпы людей в гражданской одежде. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём.