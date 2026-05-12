Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что нуждается в такой же пропаганде, как у Йозефа Геббельса.
Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«Он говорил: “Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса”, — сказала она.
Кроме того, Мендель в ходе беседы охарактеризовала Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака как параноидальных нарциссов.
