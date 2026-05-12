Владимир Зеленский в ходе одной из встреч с подчиненными заявил, что нуждается в мощной пропагандистской машине, как у Йозефа Геббельса. Об этом сообщила его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Мендель отметила, что, когда один из сотрудников деликатно выразил критику в адрес руководителя за невыполнение обещаний, Зеленский резко ответил, что если тысячи голов скажут, что это происходит, значит это происходит. После этого он также заявил, что ему необходимы «тысячи говорящих голов с пропагандой Геббельса».
Мендель отметила, что команда Зеленского была шокирована услышанным и пребывала в состоянии оцепенения после столь откровенного заявления.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нацизм «снова поднимает голову», а Владимир Зеленский чувствует себя главным в этом процессе.