Путин пообщался с туристом из Сочи и спросил о погоде

Президент России Владимир Путин пообщался с жителем Сочи, который вместе с семьей приехал в Москву. Глава государства поинтересовался у мужчины погодой в курортном городе.
Путин приехал в одну из гостиниц на Арбате, где остановилась его первая учительница Вера Гуревич. Она приехала в Москву по приглашению на парад 9 мая, а затем получила приглашение на ужин в резиденции главы государства.
На выходе из гостиницы президент России встретил семью туристов. Поздоровавшись и пожав руку главе семейства, Путин поинтересовался, откуда они приехали.
Мужчина рассказал, что они прибыли в Москву на автомобиле из Сочи. Президент спросил его о погоде. Глава семейства пожаловался на прохладную погоду, отметив, что температура составляет около 10−11 градусов.
В завершение встречи Путин пожелал семье всего доброго и попрощался.
Ранее KP.RU сообщал, что Путин после завершения парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и бойцами СВО. Глава государства проследовал вдоль трибун и пожал руки почетными гостями парада.