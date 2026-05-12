В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он также заявлял, что Европа подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий «до последнего украинца», однако для этого ей не хватает финансовых средств. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативные последствия.