Немецкий политик Нимайер: ФРГ могла тайно поставить ракеты Taurus на Украину

Власти Германии могли тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus на Украину. Такую возможность не исключил немецкий политик Ральф Нимайер.
Он отметил, что с мая прошлого года данные о поставках вооружений на Украину не публиковались. Нимайер добавил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что это необходимо для защиты поставок от возможных атак.
«Как можно предположить, правительство с тех пор уже направило на Украину Taurus, ради чего данные и скрыли», — сказал политик в беседе с РИА Новости.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Берлин делает ставку на масштабное обеспечение ВСУ дальнобойными БПЛА.