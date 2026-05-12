Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против Российской Федерации. Об этом в понедельник, 11 мая, написало итальянское издание L"antidiplomatico.
Издание Rheinische Post ранее сообщило, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. На пресс-конференции он заявил, что Украина и Германия будут совместно разрабатывать и производить БПЛА для дальнего полета до 1500 километров.
— По сути, глава Минобороны ФРГ отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России, — говорится в статье.
Ни Украина, ни Европа не заинтересованы в окончании конфликта и делают все возможное, чтобы повышать градус эскалации, отметил автор публикации.
10 мая немецкое издание Berliner Zeitung написало, что антироссийская политика Запада может привести к войне. Вместо того чтобы наладить диалог с РФ, европейские элиты и военные чиновники, особенно в Германии, лишь усугубляют ситуацию, находясь в постоянной истерии из-за якобы скорого нападения Москвы.