В Грозном после пожара в многоэтажке госпитализировали нескольких человек

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме Грозного, им ничто не угрожает, сообщил мэр Хас-Магомед Кадыров.
Пожар в девятиэтажном доме в Грозном произошел в понедельник. По данным ГУ МЧС, площадь возгорания составила 2 850 квадратных метров, жертв нет, из дома были эвакуированы 300 человек. Предварительная причина инцидента — неосторожное обращение с огнем.
«Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает», — написал Кадыров в Telegram-канале.
