МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европа должна уволить Каю Каллас с поста главы дипломатии ЕС, чтобы наладить отношения с Россией, заявил в соцсети Х профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас поставила перед собой цель войны — раскол России на множество более мелких государств. ЕС нуждается в новом главе внешнеполитического ведомства, если хочет восстановить дипломатические связи с Москвой и положить конец войне», — написал он.
Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
При этом над ней постоянно иронизируют за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.