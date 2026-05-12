Народный артист РФ Зацепин выступил в Центральном доме Российской Армии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Встреча с народным артистом России Александром Зацепиным прошла в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА). В ней поучаствовали в том числе участники СВО, сообщили ТАСС в ЦДРА.
«В ЦДРА прошла душевная встреча с народным артистом России, советским и российским композитором Александром Сергеевичем Зацепиным. Мероприятие собрало военнослужащих, в том числе участников СВО, слушателей военно? учебных центров Минобороны РФ и воспитанников довузовских образовательных организаций военного ведомства», — сказали там.
В ходе встречи Зацепин поделился яркими воспоминаниями о начале творческого пути. Он рассказал, как еще школьником сочинял песни и исполнял их с друзьями, а во время службы в армии самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах и участвовал в армейской самодеятельности. Маэстро вспомнил о службе в ансамбле песни и пляски Западно? Сибирского военного округа и о командире взвода — будущем артисте и режиссере Евгении Матвееве. Композитор подчеркнул: военная служба сыграла ключевую роль в становлении его как музыканта.
«Трудно сказать, в чем секрет популярности моих песен. Остались песни, которые были в военное время, например, “Темная ночь”, “Эх, дороги” — много песен того времени хороших, ярких. Наверное, секрет в удачной мелодии и стихах», — отметил Зацепин.
Он также высказал мнение об использовании нейросети в музыке. «Искусственный интеллект интегрировался в нашу жизнь, и это интересно. Но есть минус: у человека есть душа, есть самокритика. Интеллект не может этого сделать, у него нет чувств, у него нет прошлого, только есть будущее, которое он будет собирать из кубиков, на мой взгляд. Конечно, это интересная программа», — указал он.
Музыка сопровождала всю встречу: артисты ЦДРА и театра «Планета Зацепина» исполняли известные произведения артиста. В завершении мероприятия начальник группы управления культурно? досуговой работы ГВПУ ВС РФ полковник Геннадий Семенченко вручил композитору почетный знак ЦДРА «За труды в военной культуре».