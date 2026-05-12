Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике не приводит к необходимости введения общего карантина для всех россиян. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Малинникова.
Она отметила в беседе с РИА Новости, что карантин может затронуть лишь тех людей, которые приезжают из регионов, где были выявлены случаи заражения хантавирусом.
«Их могут положить в больницу, если обнаружат признаки заболевания. При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране — нет», — отметила собеседница агентства.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что хантавирус может использоваться для оправдания энергетического кризиса на Западе.