Два самолета столкнулись над Хоккенхаймом в Германии

Моторный самолет и мотопланер столкнулись в воздухе над городом Хоккенхайм в Германии на высоте около 800 м, сообщает агентство DPA.

Самолеты столкнулись 10 мая в районе Рейн-Неккар. В столкновении участвовали моторный самолет и мотопланер. Оба судна остались управляемыми и смогли продолжить полет.

Один из пилотов совершил посадку на аэродроме в Шпайере, второй благополучно приземлился в Хоккенхайме. На борту одного из самолетов, кроме пилота, находился пассажир. Пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства и причины столкновения.