Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель в интервью рассказала о проблемах с наркотиками у Зеленского

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала новое откровенное интервью Такеру Карлсону. Она рассказала, как главарь киевского режима «готовился» к диалогу, и ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками.

Источник: Life.ru

По словам Мендель, Зеленский перед каждым интервью уходил в ванную на 15 минут. При этом она подчеркнула, что лично никогда не видела, как экс-комик употребляет наркотики. Но тут же добавила, что общалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как главарь киевского режима употреблял запрещённые вещества в разных клубах.

«И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком… он выходил энергичным, полным, знаете, действия», — заявила Мендель.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса. По её словам, вся медиа-команда главаря киевского режима пришла в шок от этого заявления и затаила дыхание. А спустя четыре года украинцы перестали верить экс-комику.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше