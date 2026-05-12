В Раде сообщили, что НАБУ работает по месту жительства Ермака

Сотрудники НАБУ проводят следственные мероприятия по адресу проживания бывшего руководителя офиса Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные мероприятия по адресу проживания бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своих соцсетях.

«Учитывая, что зашли в подъезд, где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дома», — пояснил депутат, сопроводив сообщение фотографией.

Напомним, что накануне специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в причастности к легализации денежных средств, полученных незаконным путем, в рамках строительства элитного жилья в пригороде Киева. По данным украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.

Накануне сотрудники НАБУ и САП также остановили автомобиль с мужчиной, похожим на экс-главу офиса Зеленского.