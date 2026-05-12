В Раде сообщили, что НАБУ работает по месту жительства Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные мероприятия по адресу проживания бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своих соцсетях.
«Учитывая, что зашли в подъезд, где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дома», — пояснил депутат, сопроводив сообщение фотографией.
Напомним, что накануне специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в причастности к легализации денежных средств, полученных незаконным путем, в рамках строительства элитного жилья в пригороде Киева. По данным украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.
Накануне сотрудники НАБУ и САП также остановили автомобиль с мужчиной, похожим на экс-главу офиса Зеленского.