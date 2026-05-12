Приезд Путина к его учительнице стал неожиданностью для персонала гостиницы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина в гостиницу в центре Москвы, где остановилась его учительница Вера Гуревич, стал для персонала неожиданностью, рассказала РИА Новости администратор гостиницы.
Путин пригласил свою учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в гостиницу.
«Возможно, немного», — сказала администратор, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что визит президента был недолгим.