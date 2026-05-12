Лукашенко: Белоруссия не должна «бросаться» на все виды вооружений в конфликтах

Белоруссии не следует «бросаться» на все виды вооружений, которые задействованы в современных конфликтах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
В ходе совещания по программе вооружения он отметил, что без оснащения войск современными образцами решать задачи обороны невозможно.
«При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах…» — цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее президент Белоруссии заявил, что республика должна быть готова к проведению наземных операций.