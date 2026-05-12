В ГД рассказали, кто может вернуть деньги за проценты по ипотеке

Свищев подчеркнул, что право на налоговый вычет есть у всех, у кого официальный доход облагается НДФЛ, ограничений по срокам нет. Он уточнил, что подать заявление можно и через год после покупки, и через пять лет, и даже если ипотека закрыта и квартира продана, однако действует правило: налог можно вернуть только за три года, предшествующих году подачи декларации, в 2026 году россияне вправе подать заявление за 2025, 2024 и 2023 год.