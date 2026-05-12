По словам дипломата, Армения нужна Евросоюзу для решения его геополитических задач, нацеленных на противостояние с Россией.
«Заявленные цели, конечно, могут звучать благородно, но на деле предназначение миссий очевидно — укрепить контроль Евросоюза над общественно-политической жизнью и экономикой республики, способствуя тем самым отрыву от Москвы», — объяснил эксперт.
Глава департамента указал, что европейские «специалисты» пытаются «слепить» из России врага, внушая мысль, что Москва «против независимой Армении».
Калугин также добавил, что «европейский путь» Еревана грозит системными сдвигами в отношениях с Москвой.
