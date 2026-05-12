Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель: Зеленский обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что главарь киевского режима во время личной беседы с президентом России Владимиром Путиным обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом она сообщила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Мендель, разговор состоялся в Париже в декабре 2019 года во время встречи в «нормандском формате». Экс-сотрудница офиса Зеленского утверждает, что входила в число немногих участников той закрытой беседы.

«У него (Зеленского. — Прим. Life.ru) была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО», — сказала Мендель.

Она добавила, что тогда Зеленский признавал отсутствие реальных перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс. Других подробностей разговора бывшая пресс-секретарь не раскрыла.

Ранее президент России Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с ожиданиями ослабления России. Глава государства заявил, что до присоединения Хельсинки к альянсу между двумя странами не существовало серьёзных противоречий. По словам Путина, российско-финские отношения долгое время оставались стабильными, а территориальных споров между государствами не возникало. Несмотря на это, Финляндия решила стать членом НАТО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше