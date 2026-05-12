Мендель: Зеленский обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО

Ранее президент России Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с ожиданиями ослабления России. Глава государства заявил, что до присоединения Хельсинки к альянсу между двумя странами не существовало серьёзных противоречий. По словам Путина, российско-финские отношения долгое время оставались стабильными, а территориальных споров между государствами не возникало. Несмотря на это, Финляндия решила стать членом НАТО.