Новак заявил о большом запасе прочности у экономики России

Экономика России обладает большим запасом прочности. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства страны Александр Новак.
Он отметил в беседе с газетой «Ведомости», что Россия уже прошла через несколько сложных периодов. В их числе он назвал пандемию COVID-19 и санкционный шок 2022 года.
Новак добавил, что внешние и внутренние риски по-прежнему существуют. В связи с этим, по его словам, власти заблаговременно просчитывают разные сценарии.
«Но в целом у нас большой запас прочности», — сказал он.
Также в ходе интервью вице-премьер заявил, что рост экономики России в 2026 году ожидается на уровне 0,4%.