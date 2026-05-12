WSJ: ОАЭ нанесли удары по НПЗ в Иране в начале апреля

ОАЭ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на иранском острове Лаван в начале апреля, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в результате ударов на НПЗ начался сильный пожар, из-за чего мощности завода были временно выведены из строя. В ответ Тегеран обстрелял территории ОАЭ и Кувейта с использованием ракет и беспилотников, отмечает газета.

Эмираты нанесли удар примерно в одно время с объявлением президентом США Дональдом Трампом двухнедельного перемирия с Ираном. По данным источников WSJ, американская сторона спокойно отнеслась к действиям союзника, так как режим прекращения огня на тот момент еще не вступил в полную силу.

МИД ОАЭ и Пентагон отказались комментировать возможные удары.

