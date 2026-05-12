Antidiplomatico: Писториус посетил Киев, чтобы открыто готовить атаки на РФ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил украинскую столицу для планирования террористических атак против России, написало итальянское интернет-издание L Antidiplomatico.
11 мая стало известно, что глава немецкого ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Авторы публикации обращают внимание, что Берлин и киевский режим запустят совместное производство ударных беспилотных летательных аппаратов с дальностью полёта более 1,5 тысячи километров. В статье отмечается, что указанные дроны могут быть использованы для нанесения ударов вглубь территории РФ.
Напомним, в начале апреля сообщалось, что немецкая оборонная компания Quantum Systems объявила о передаче украинским формированиям первой серии тактических беспилотных аппаратов Linza 3.0. Организация также заявила, что в 2026 году собирается увеличить масштабы производства и повысить объемы поставок БПЛА для ВСУ.