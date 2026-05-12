СМИ: Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.

«Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе», — говорится в материале.

По данным портала, американский лидер также рассматривает возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Среди прочего, изучаются варианты ударов по 25 процентам целей, которые американские военные выявили, но еще не поразили. Трамп считает, что перемирие с Ираном находится «на грани выживания».

«В целом, одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги в войне, является его поездка в Китай на этой неделе», — говорится в материале.

В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить.

Агентство IRNA ранее в тот же день сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

