Суд арестовал земли и недвижимость по делу, в котором фигурирует Ермак

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о наложении ареста на земельные владения и объекты недвижимости в пригороде Киева в рамках расследования дела об отмывании денег, в котором фигурирует Андрей Ермак, бывший руководитель офиса Владимира Зеленского.
Как информирует Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины, в результате рассмотрения ходатайства суд принял решение о наложении ареста на земельные участки и недостроенные объекты в поселке Козин.
Ранее также стало известно, что сотрудники НАБУ проводят следственные мероприятия по адресу проживания Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.