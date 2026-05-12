Трамп склоняется к военным действиям против Ирана

Как указывается в материале, «два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе».
Согласно данным портала, американский лидер также прорабатывает вариант возобновления операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Кроме того, изучаются сценарии нанесения ударов по 25 процентам целей, которые были выявлены американскими военными, но пока не поражены. Трамп полагает, что перемирие с Ираном находится «на грани выживания».
В материале отмечается: «В целом, одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги в войне, является его поездка в Китай на этой неделе».
В воскресенье Трамп охарактеризовал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта как совершенно неприемлемый. Как уточняет Axios, президент США намерен его отклонить.
Ранее в тот же день агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.