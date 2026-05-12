SN: британские министры заявили Стармеру, что его игра окончена

Часть высокопоставленных представителей британского правительства в конфиденциальной обстановке заявили премьер-министру страны Киру Стармеру о том, что он утратил поддержку со стороны Лейбористской партии и его игра теперь окончена, сообщает Sky News.
Как сообщает источник, некоторые министры в разговорах с премьер-министром выразили мнение, что его политическая карьера в текущей должности завершена.
«Некоторые члены кабинета говорят ему, что игра окончена», — отмечается в публикации.
Согласно данным телеканала, не менее 59 парламентариев от Лейбористской партии уже выступили с инициативой о необходимости отставки премьера.
