Мендель сообщила про обещание Зеленского Путину, что Украина не вступит в НАТО

Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году дал обещание президенту России Владимиру Путину, что Украина не станет государством — членом Североатлантического альянса.
Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО», — заявила Мендель.
Ранее Путин заявил, что политики на Западе обманывали Россию, используя Украину в своих геополитических целях.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.