Песков: переговорщик от ЕС должен иметь политическое желание восстановить диалог

Посредник в переговорах Европы и России должен иметь политическое желание восстановить диалог. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Комментируя кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера как переговорщика от Европы, он отметил, что на текущий момент «можно гадать на кофейной гуще».
«Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — сказал Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее Песков заявил, что слова президента России Владимира Путина об экс-канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере вызвали бурю обсуждений в Европе.