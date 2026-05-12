Завершилось перемирие, объявленное Россией на День Победы

8 мая Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на трехдневное прекращение огня 9, 10 и 11 мая. По словам американского президента, перемирие было согласовано по его просьбе, а режим тишины должен был включать приостановку боевых действий и обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Трамп назвал это возможным «началом конца» конфликта и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского за согласие.