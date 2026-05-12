Новак заявил, что реальные доходы россиян за три года выросли на 26,1%

Реальные денежные доходы россиян за последние три года выросли на 26,1%. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак.
Он отметил в беседе с газетой «Ведомости», что это — самые высокие темпы роста за последние два десятилетия.
«Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году», — сказал вице-премьер, добавив, что уровень бедности снизился до минимальных исторических значений.
Также в ходе интервью Новак отметил, что инфляция в России по итогам 2026 года приблизится к отметке 5,2%.
Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.Читать дальше