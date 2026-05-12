В Германии раскрыли, что означает визит Писториуса в Киев

BZ: визит Писториуса в Киев говорит о нежелании ЕС добиваться мира на Украине.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев говорит о нежелании Брюсселя добиваться мира между Россией и Украиной, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Пока обсуждается назначение посредников, министр обороны Борис Писториус едет в Киев, но не в качестве посланника мира, а для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений», — говорится в материале.

Как считает издание, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не случайно отверг предложение президента России Владимира Путина назначить посредником в переговорах экс-канцлера Герхарда Шредера.

«Это симптоматическая картина состояния германской политики в отношении Украины: в то время как логика производства вооружений развивается, дипломатия остается безликой и хаотичной», — отмечается в материале.

В понедельник издание Rheinische Post сообщило, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. На пресс-конференции он объявил, что Киев и Берлин будут совместно разрабатывать и производить дроны для дальнего полета до 1,5 тысячи километров.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с Россией «до последнего украинца», но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны.
