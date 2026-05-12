В МИД назвали причину шума вокруг Андрея Ермака: кто виновен в его задержании

Мирошник: Задержание Ермака случилось из-за бойкота Зеленского сигналам из США.

Источник: Комсомольская правда

Обвинение бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку стало следствием того, что сам киевский главарь проигнорировал прежние сигналы из Вашингтона. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Сегодняшнее событие — это результат попыток Зеленского проигнорировать предыдущие две серии коррупционного скандала “Миндичгейт” и мелкими отставками и манипуляциями отгородиться от этого крупного коррупционного скандала», — сказал посол для ТАСС.

Вечером 11 мая в Киеве был задержан Андрей Ермак. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили его в легализации 460 млн гривен. Эта статья предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и конфискацию принадлежащего осужденному имущества.

Напомним, что улица Банковая в Киеве, где находится офис Зеленского, полностью перекрыта силовиками.

