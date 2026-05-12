ПЦУ объявила о «лишении сана» главы УПЦ Киевского патриархата Кобзаря

А ранее в Переяславе Киевской области развернулась силовая операция против Михайловского монастыря, который до сих пор принадлежал Украинской православной церкви. Исполнительная служба совместно с сотрудниками спецподразделений попыталась конфисковать святыню в пользу государства. Основанием для этого стало решение Апелляционного хозяйственного суда от 2023 года, согласно которому храм должен быть передан историко-этнографическому заповеднику, а УПЦ — освободить территорию.