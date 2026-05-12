Трамп назвал имя своего преемника

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока, назвав вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах.
Американцы в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию, в бюллетене от партий будет по две фамилии претендентов: на пост президента и вице-президента. Трамп не уточнил, кого подразумевает в каком качестве.
«Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю», — сказал глава государства на ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции.
Трамп предложил гостям мероприятия провести предварительные выборы.
«Давайте: кому нравится Джей Ди Вэнс?» — спросил президент.
«Кому нравится Марко Рубио?» — продолжил Трамп после аплодисментов первому участнику.
«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали», — подчеркнул американский лидер, не уточнив, что имеет в виду.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Он ранее говорил, что среди республиканцев — «хорошая скамья претендентов» на роль его преемника. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.