Школы и вузы Липецка переведут на дистант из-за угрозы провокаций

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Образовательные учреждения в Липецке 12 и 13 мая будут переведены на дистанционный режим в целях безопасности, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На дистанционное обучение в Липецке 12 и 13 мая переводятся образовательные учреждения в целях безопасности в связи с возможными провокациями, сообщили в мэрии», — говорится в группе правительства области в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что очных занятий в школах города не будет. Для учеников младших классов и детсадовцев организуют работу дежурных групп.
Кроме того, кружки и секции в учреждениях допобразования временно отменяются.