Песков оценил кандидатуру Штайнмайера на роль посредника в переговорах с ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах между ЕС и Москвой.
«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — отметил Песков.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что правящая коалиция Германии рассматривает возможность назначения Штайнмайера посредником в переговорах между Россией и Европой.
Накануне Песков также указал на то, что увеличение числа сторонников начала диалога с Россией в европейских кругах можно воспринимать как позитивный фактор.