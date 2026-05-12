В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Киеве звучат взрывы», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе объявлена воздушная тревога.

В ночь на вторник истек срок перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы.

Как отмечали в Минобороны, несмотря на режим прекращения огня, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. В сводке Минобороны, опубликованной накануне в полдень, говорилось, что всего ВСУ нарушили перемирие 23802 раза.

ВС России зеркально реагировали на эти действия. Они вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников.